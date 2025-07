Oggi alle 20 Como e Ajax si giocheranno la finale della prima edizione della Como Cup. Appuntamento di prestigio internazionale, che diventerĂ annuale, dove saranno inviate a partecipare, squadre provenienti da tutto il mondo. Questa edizione è stata un successo, che è durato una settimana, non solo sul campo ma anche in cittĂ , con i tifosi di Ajax, Caltic e Al-Ahli, che hanno partecipato a tutti gli eventi e affollato il village e negozi, in centro a Como. Difficile il pronostico, per stasera, dopo la brillante vittoria del Como in semifinale, per 3-1 contro i campioni d’Asia dell’Al-Ahli, con Marhez in forma smagliante e l’Ajax che ha dato una prova di forza contro il Celtic vincendo per 5-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera si chiude il torneo internazionale al Sinigaglia. Il Como all'atto finale con l'Ajax. Addai e Strefezza per servire Azon