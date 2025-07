Quell’universo senza regole attorno al campo sportivo del Villaggio degli Sposi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una residente del Villaggio degli Sposi che denuncia una situazione insostenibile. Lo dimostrano le foto. Spettabile redazione di Bergamonews, Con la presente informo che, ormai da mesi, alcuni utenti del campo sportivo utilizzano gli spazi esterni (spazi pubblici) a mio avviso erroneamente. Tutti i sabati pomeriggio dalle 14.30 alle 24 c'è chi ci dorme addirittura. Inoltre, il parchetto pubblico (tra il civico n. 20 e Cascina Guerrazzi) è diventato il gabinetto sia per uomini sia per donne e pure bambini accompagnati da mamma o papĂ . Senza pudore si abbassano le mutande e defecano e urinano.

