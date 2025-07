L’ acqua di colonia è quel gesto vintage che non passerà mai di moda. In molti ricorderanno quanto questo genere di profumi, leggeri ed evanescenti, fosse abbondantemente utilizzato dalle nonne dopo la doccia e dai nonni come dopobarba. Del resto, le acque di colonia possono essere considerate un po’ come delle antenate delle moderne eau de toilette ed eau de parfum, dalle quali si differenziano ancora oggi per la più bassa concentrazione di profumo in acqua e alcol. Sono leggere e perfette per chi ama il layering o lo smellmaxxing, e dunque le sovrapposizioni tra profumi; in più la loro storia è molto affascinante. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quel profumo vintage che non passa mai di moda: l’acqua di colonia