Quattro morti sull'A4 chi sono le vittime | anche Mario Paglino e Gianni Grossi i creatori di Barbie

A perdere la vita nel tragico incidente sull'autostrada A4 fra Novara Est e Mercallo Mesero ci sono anche Mario Paglino e Gianni Grossi: sono noti per essere i creatori di Barbie. Con loro sono morti il trentasettenne Amodio Giurni e l'82enne alla guida dell'auto in contromano Egidio Ceriano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“12mila morti l’anno in Italia per i gas ‘killer’ nelle cucine, siamo il Paese più colpito in Europa”: l’allarme nel novo studio. Ecco cosa sono e come evitarli - Ogni volta che accendiamo i fornelli a gas per cucinare, potremmo mettere inconsapevolmente a rischio la nostra stessa vita.

Lampedusa, recuperati i corpi di due bimbi di 2 anni e un uomo. Sono morti di fame e sete su un gommone - Il gommone salpato dalla Libia è rimasto alla deriva per diversi giorni. Ieri pomeriggio è stato intercettato dall'equipaggio del veliero della ong tedesca ResQship

Piu' morti sul lavoro, sono 205 nel primo trimestre dell'anno. Gli infortuni per alternanza scuola lavoro sono 600, 1 mortale - Nel primo trimestre del 2025 i morti sul lavoro, sia durante il tragitto, in itinere, sia sul posto di lavoro, sono stati 205, ovvero più di 2 morti al giorno con un aumento dell’8,37% sul 2024.

Incidente A4, morti i designer delle Barbie: chi erano Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro - Nell'incidente avvenuto oggi sull'autostrada A4 fra Novara Est e Mercallo Mesero sono morti anche Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro. ilmessaggero.it scrive

Schianto sull’A4. Morti i creatori di Barbie da collezione: ecco chi erano Mario Paglino e Gianni Grossi - Ceriano, originario di Magenta, è morto sul colpo. Come scrive giornalelavoce.it