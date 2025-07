Quattro morti sulla A4 auto contromano in corsia di sorpasso

Si era immesso in autostrada a Mercallo Mesero, entrando contromano, il settantenne che ha causato l'incidente mortale avvenuto questa mattina sulla A4 tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero. Si era messo, pensando di essere nella prima corsia, in quella di sorpasso ed è qui che è avvenuto il frontale con l'altra auto su cui viaggiavano quattro persone all'altezza del chilometro 102. Tre di loro sono morte. La quarta, una ragazza, è stata intubata e portata in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso. Sul posto, oltre a polstrada e sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Quattro morti sulla A4, auto contromano in corsia di sorpasso

