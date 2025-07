Quattro morti in scontro fra auto sulla A4 una era contromano

È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull' autostrada A4 Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in provincia di Milano. Lo rende noto il 118. Sul posto anche la Polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto di autostrada, al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, un'auto guidata da un settantenne, che è deceduto, avrebbe imboccato contro mano l'autostrada scontrandosi contro un'auto su cui viaggiavano quattro persone: tre sono morte, la quarta è stata trasportata in codice rosso con l'elicottero al Niguarda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quattro morti in scontro fra auto sulla A4, una era contromano

