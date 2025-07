Quasi cinque decenni di passione radiofonica | PrimantennaFm celebra il suo lungo percorso

Dal 1978 a oggi nel 2025, PrimantennaFm è una voce costante nel mondo della radio, portando avanti una passione che dura da ben 47 anni. Un traguardo importante per chi, dietro a un microfono, continua a dedicarsi con amore e dedizione al mondo della radio. L’amministratore della radio ha voluto ricordare questo lungo percorso con un messaggio rivolto a tutti gli appassionati: «Auguri a chi porta questa passione nel cuore. Lunga vita alla RADIO, un mondo meraviglioso!» Quasi cinque decenni di storia radiofonica testimoniano quanto la radio rimanga un mezzo unico per comunicare, emozionare e unire le persone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Quasi cinque decenni di passione radiofonica: PrimantennaFm celebra il suo lungo percorso

In questa notizia si parla di: passione - quasi - cinque - decenni

Rbr, esplode la passione: quasi 2 mila biglietti venduti in un giorno. "La trasferta di Cantù sui maxi schermi" - A Rimini è febbre da basket. Una passione che è tornata a esplodere, dopo l’entusiasmante annata di Rivierabanca, una stagione vissuta per larghi tratti in vetta alla classifica di serie A2 e culminata ora con un posto nella finale playoff che vale l’Olimpo dei canestri.

Dal 2014 a oggi sono quasi 150 i soci che condividono questa grande passione - Il club Vespisti Pistoiesi A.S.D. nasce a Pistoia il 2 ottobre 2014, quando un gruppo di amici decide di trasformare la loro passione per la Vespa in qualcosa di più grande.

TERRITORIO - Domenica 27 luglio ore 21 la star del flamenco Sergio Bernal a Jesi per il Festival Pergolesi Spontini. Un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamen Vai su Facebook

Lo Stellantis Automotive Hub di Betim raggiunge i 18 milioni di veicoli prodotti con la Fastback e inizia il conto alla rovescia per il 50° anniversario dello stabilimento e di Fiat in Brasile; Cesenatico saluta Stefano Simoncelli, poeta dell’anima e della provincia; In Italia le foto mai viste di Vivian Maier.