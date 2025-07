Quanto guadagna chi vince gli Europei di calcio femminile sicuramente molto meno degli uomini

Gli Europei di calcio femminile sono arrivati all'ultimo atto: questa sera alle 21 a Basilea Inghilterra e Spagna si sfideranno nella finale del torneo continentale. Una manifestazione che ha soddisfatto pienamente le attese, e in cui non sono mancate sfide spettacolari e divertenti, ma a volte anche amarissime, come quella che ha visto le nostre ragazze dell'Italia beffate dalle inglesi in semifinale. Eppure c'è ancora una differenza abissale con il calcio degli uomini, e i numeri lo dimostrano in modo impietoso. Quanto guadagna chi vince l'Europeo femminile. La buona notizia è che, finalmente, anche sul fronte economico il calcio femminile sta facendo significativi passi avanti.

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

Katia Serra: "Anche gli uomini devono arbitrare il calcio femminile, solo donne è una forzatura" - Katia Serra, ex calciatrice e oggi commentatrice Rai, ha parlato in un'intervista a Fanpage.

Mattarella riceve in Quirinale la nazionale della squadra di calcio femminile dopo gli europei - (Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve in Quirinale la nazionale della squadra di calcio femminile dopo gli europei.