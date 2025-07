L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-1 nella finale andata in scena a Lodz (Polonia) e ha vinto la Nations League 2025 di volley femminile. Le azzurre hanno completato la cavalcata in maniera trionfale: dopo un’eccellente fase a gironi conclusa al primo posto con dodici successi in altrettante partite disputate, le ragazze del CT Julio Velasco hanno surclassato USA e Polonia con il massimo scarto prima di regolare anche le sudamericane e conquistare il prestigioso torneo internazionale itinerante per la terza volta nella storia. Dopo il successo di Ankara nel 2022 e quello di Bangkok nel 2024, le azzurre sono salite nuovamente sul gradino più alto del podio e hanno alzato al cielo il trofeo, prolungando la striscia di imbattibilità salita ora a 29 affermazioni consecutive. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo la Nations League di volley? Assegno faraonico per il bis