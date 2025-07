Quanta System 40 anni di ricerca e sviluppo | Persone e opere d’arte vengono curate col laser in 150 Paesi del mondo

Samarate (Varese) – Oltre 30mila laser installati in 150 Paesi del mondo e utilizzati per la chirurgia, la medicina estetica e il recupero di opere d’arte. Risultati ottenuti attraverso quarant’anni di ricerca e sviluppo, spesi per ridefinire gli standard di cura offrendo soluzioni mini-invasive sempre piĂą efficaci e con tempi di recupero ridotti per i pazienti di tutto il mondo. Un viaggio fatto di grandi sfide vinte con intuizioni geniali e tanta costanza, come racconta il ceo Girolamo Lionetti. “La ricetta del nostro successo è mantenere una forte identitĂ culturale, un know-how di livello assoluto, una differenziazione dei mercati di riferimento, innovazione continua e focus continuo sulle risorse umane”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quanta System, 40 anni di ricerca e sviluppo: “Persone e opere d’arte vengono curate col laser in 150 Paesi del mondo”

In questa notizia si parla di: anni - ricerca - sviluppo - opere

Coppa Italia, il Milan alla ricerca di un titolo che manca da più di 20 anni! Ecco quando l’ha vinto l’ultima volta - Milan, in finale di Coppa Italia si cerca di sfatare un tabù: i rossoneri non vincono la competizione da più di 20 anni Il Milan ha vinto la Coppa Italia solo cinque volte nella sua storia, nonostante abbia raggiunto la finale in dodici occasioni.

Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù - (Adnkronos) – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma celebra i 40 anni dal riconoscimento come Ircca, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, "ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo […] L'articolo Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù proviene da Webmagazine24.

Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù - Per studi e produzione scientifica l'ospedale è il primo in ambito pediatrico Roma 12 mag. (Adnkronos Salute) - Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi.

Una mostra collettiva con le opere di oltre 90 artisti celebra i primi 60 anni di Grisignana "CittĂ degli artisti" Vai su Facebook

COSA SI PUÒ FARE; Terna lancia piano da oltre 23 miliardi di euro: ecco le opere realizzate nei prossimi 10 anni; Rebecca Horn – Cutting Through the Past.

I 30 anni del polo di ricerca e sviluppo Mercedes negli USA - Benz situato nella Silicon Valley che annovera diversi primati nel settore automotive ed ha prodotto quasi 100 brevetti. Secondo ansa.it

I primi 40 anni di Cieffe: investimenti in ricerca e welfare - Il Giorno - I primi 40 anni di Cieffe: investimenti in ricerca e welfare Soncino, da 1,7 milioni per lo sviluppo a 200 euro al mese in busta per l’asilo dei figli: “Le persone al centro” ... Lo riporta ilgiorno.it