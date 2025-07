L’ultima grande corsa a tappe della stagione 2025 sarà la Vuelta a España, in programma dal 23 agosto al 14 settembre: si partirà dall’Italia, che ospiterà per intero le prime tre frazioni, nonché la prima parte della quarta, prima del passaggio in Francia. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3151 km: saranno otto le frazioni considerate, sulla carta, di alta montagna. Ci saranno poi ben due cronometro, una individuale ed una a squadre, cinque tappe di media montagna, cinque collinari ed una pianeggiante. La Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, con la diretta streaming affidata a discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale di tutte le tappe della manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando inizia la Vuelta a España 2025? Date, programma, dove vederla in tv e streaming