Quando cambiano le regole sui liquidi nei bagagli a mano all’aeroporto di Bologna

Bologna, 27 luglio 2025 – E’ ufficialmente arrivato il via libera dell’ Enac  e da domani, lunedì 28 luglio, all’aeroporto Marconi di Bologna vengono spazzati via i limiti di liquidi che possono essere portati nel bagaglio a mano. Una serie di regole che ha reso particolarmente difficile la vita dei viaggiatori da anni: vennero infatti introdotte dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. BOLOGNA INAUGURAZIONE NUOVI VARCHI SICUREZZA AEROPORTO Liquidi: cosa si può portare a bordo a Bologna. Ora, grazie ai nuovi scanner 3D che lo scalo del Marconi ha iniziato a installare da aprile scorso, questo diventerĂ solo un ricordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando cambiano le regole sui liquidi nei bagagli a mano all’aeroporto di Bologna

