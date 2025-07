Qualità dell’aria Via libera al Piano lotta alle polveri sottili

Via libera al piano per la qualità dell’aria in Toscana. L’ok è arrivato in consiglio regionale con i soli voti favorevoli del Pd e Iv (contrario il centrodestra mentre il M5S si è astenuto). Il testo rende possibili ai Comuni di modulare, in caso di necessità, ulteriori vincoli a quelli già esistenti, come l’estensione delle limitazioni a una più ampia gamma di classi ambientali dei veicoli o il rafforzamento degli strumenti di regolazione dell’accesso nelle ztl, anche attraverso meccanismi di tariffazione degli accessi già esistenti, come per i bus turistici. Le criticità, come noto, permangono tra l’area fiorentina (per la questione biossido di azoto il cui superamento però non si è verificato nel 2024), per la Piana di Lucca (per le Pm10 ) e, in tutta la regione, per i livelli di ozono. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Qualità dell’aria. Via libera al Piano lotta alle polveri sottili

Un dispositivo innovativo, portatile e intelligente, progettato per aiutare ogni cittadino a monitorare l'ambiente circostante e a prendere decisioni consapevoli in tempo reale, per spostarsi in città e scegliere i percorsi più sicuri per la propria salute.

Domani, il mese di maggio si apre con una ricorrenza di grande importanza: la Giornata mondiale dell'asma 2025.

Un dispositivo innovativo, portatile e intelligente, progettato per aiutare ogni cittadino a monitorare l'ambiente circostante e a prendere decisioni consapevoli in tempo reale, per spostarsi in città e scegliere i percorsi più sicuri per la propria salute.

