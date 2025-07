Quali sono i gelati confezionati con meno calorie? Cono coppetta o biscotto | la classifica di Altroconsumo sui prodotti del supermercato

Con l’arrivo della bella stagione, resistere alla tentazione di un gelato è quasi impossibile. Che sia un cono in passeggiata, una coppetta dopo cena o un ghiacciolo per rinfrescarsi, è uno dei piaceri irrinunciabili dell’estate. Ma come orientarsi tra le decine di opzioni disponibili nel banco frigo del supermercato, soprattutto se si è attenti alla linea? Per aiutare i consumatori a fare una scelta più consapevole, l’associazione Altroconsumo ha condotto un’indagine approfondita, analizzando le tabelle nutrizionali di oltre 200 gelati confezionati disponibili sul mercato. Lo studio, consultabile nel dettaglio sul sito dell’organizzazione, ha evidenziato come formato e ricetta possano impattare notevolmente non solo sulle calorie, ma anche sulla composizione degli ingredienti e la presenza di additivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

