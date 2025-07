Pugni schiaffi e calci ai cani che doveva toelettare | 28enne dipendente di 28 anni di una Spa per animali incastrata dai video inquietanti girati di nascosto da una collega

Scene di violenza inaudita nascoste dietro la facciata di una lussuosa “SPA per animali”. Una toelettatrice di 28 anni, Kirsten Rhea Taylor, è stata arrestata e accusata di quattro capi di imputazione pe r crudeltà aggravata sugli animali, dopo essere stata filmata mentre picchiava, strattonava e maltrattava i cani affidati alle sue cure. A far scattare l’indagine è stata una sua collega, che, preoccupata e sconvolta, ha ripreso di nascosto gli abusi e ha consegnato il materiale video all’Iredell County Animal Services (i servizi per gli animali della contea) lo scorso 18 luglio. I filmati, definiti “ inquietanti ” dall’ufficio dello sceriffo, mostrano la Taylor mentre, durante le sessioni di toelettatura presso il centro “Classy Critters Pet Resort & Spa” di Mooresville, in North Carolina, c olpisce e maltratta ripetutamente almeno quattro diversi cani di proprietà di clienti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pugni, schiaffi e calci ai cani che doveva toelettare: 28enne dipendente di 28 anni di una “Spa per animali” incastrata dai video “inquietanti” girati di nascosto da una collega

