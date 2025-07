Puglia al massimo 35 gradi Meteo | protezione civile temperature

Alle 14 un solo rilevatore in Puglia ha fatto registrare il superamento (per decimi di grado) dei 35 gradi: Borgo Libertà. Per il resto si concretizza la prospettiva di abbassamento delle temperature, anche di otto-dieci gradi, rispetto agli ultimi caldissimi giorni e specificamente rispetto a ieri. (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia) L'articolo Puglia, al massimo 35 gradi Meteo: protezione civile, temperature proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, al massimo 35 gradi Meteo: protezione civile, temperature

In questa notizia si parla di: gradi - puglia - protezione - temperature

Come sarà l'estate in Puglia: temperature fino a 45 gradi, temporali e caldo fino a ottobre. Le previsioni degli esperti - Un'altra estate da record. Anche quella del 2025, che dal punto di vista meteorologico è partita ieri, sarà più calda rispetto alla media del periodo.

Puglia, caldo: Grumo Appula, sfiorati i quaranta gradi Meteo - Immagine tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Puglia, caldo: Grumo Appula, sfiorati i quaranta gradi Meteo proviene da Noi Notizie.

Caldo africano anche sulla Puglia, arriva l'ondata rovente. Picco di 42 gradi al Sud. Le previsioni - Allerta caldo in tutta Italia: una nuova ondata di calore porterà i termometri a valori anomali per il periodo nei prossimi giorni.

Sono 5 le persone morte sulle spiagge pugliesi nel giro di 24 ore, tra 21 e 22 luglio. Decessi arrivati nelle prime due giornate di una settimana che, in Puglia, si preannuncia tra le più calde dell'anno, con temperature che arriveranno a superare i 40 gradi. Mart Vai su Facebook

Incendi nel centro-sud: dalla Puglia alla Calabria, dalla Sicilia alla Sardegna. La situazione; Caldo estremo e incendi, l'Italia brucia. La Sicilia si prepara a “48 ore di fuoco”; Meteo, allerta caldo al Centro e al Sud: Sardegna da bollino rosso, temperature sopra i 40° in Sicilia. Al Nor.

Picco del caldo in arrivo: temperature fino a 43 gradi in Puglia - Picco del caldo in arrivo in Puglia: tra il 21 e il 23 luglio previste temperature fino a 43 gradi. Scrive pugliapress.org

Puglia, dopo il caldo estremo un brusco abbassamento delle temperature: 10 gradi in meno e piogge - Continua l'ennesima ondata di caldo afoso con picchi verso i 40 gradi, ma nell'ultimo weekend di luglio inizierà una breve fase di meteo variabile tra temperature (fino a 10 gradi in meno) in ribasso ... Segnala informazione.it