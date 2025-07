LARI Gran finale per Collinarea Festival con l’opera immersiva e site-specific Tosca d’Essai, scritta e diretta da Loris Seghizzi, con il progetto sonoro di Mirco Mencacci, in programma venerdì 1 e sabato 2 agosto alle 22, nel centro storico di Lari. L’evento chiuderĂ la ventisettesima edizione della rassegna con un viaggio tra lirica, musica pop sperimentale, teatro, danza, video, suono. Dopo il triennio dedicato a Butterfly, Turandot e Bohème, Tosca d’essai rappresenta il consolidamento di un format originale, capace di connettere in tempo reale piĂą luoghi, suoni, immagini, corpi e prospettive, realizzato grazie all’infrastruttura Connessioni, ideata dai direttori artistici del festival Loris Seghizzi e Mirco Mencacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Puccini visto in una forma inedita. Collinarea, il gran finale in piazza