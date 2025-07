PSVITA Vitaki v0.06c | un port di Chiaki su PSVita

Se sei un appassionato di PlayStation Vita e ami il Remote Play, probabilmente conosci già Vitaki, il porting di Chiaki per PS Vita realizzato da AAGaming (AAGaming00). Ma oggi parliamo di un fork migliorato: Vitaki Fork di ywnico, che aggiunge funzionalità e risolve alcuni problemi presenti nella versione originale. Cosa Offre Vitaki Fork?. Questo fork si basa sul lavoro di AAGaming ma introduce diverse migliorie: Miglioramenti Principali. Audio implementato – Finalmente il Remote Play ha l’audio! Controlli ottimizzati – Supporto per L2, R2, L3, R3 e touchpad (tasto trapezoidale), seguendo le mappature ufficiali di PS4 Remote Play. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PSVITA] Vitaki v.0.06c : un port di Chiaki su PSVita

In questa notizia si parla di: psvita - chiaki - vitaki - port

[Scena PS Vita] Rilasciato Vitaki fork v0.0.6b; [Scena PS Vita] Rilasciato Vitaki fork v0.0.6.

vitaki-fork/README.md at ywnico · ywnico/vitaki-fork - GitHub - Chiaki is a Free and Open Source Software Client for PlayStation 4 and PlayStation 5 Remote Play for Linux, ... Scrive github.com