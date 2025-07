PSVITA Let’s Golf 2 1.1 sbarca su PS Vita | il porting migliorato da Rinnegatamante

Finalmente gli amanti del golf su PS Vita possono tirare un sospiro di sollievo! Rinnegatamante ha rilasciato l’aggiornamento v.1.1  del suo porting di Let’s Golf 2, un titolo mobile che ha conquistato molti giocatori grazie alla sua giocabilitĂ intuitiva e ai vivaci campi da golf. Questo non è un semplice emulatore, ma un vero e proprio wrapper  che permette di eseguire nativamente il gioco originale per AndroidXperia Play  sulla PS Vita, sfruttando un ambiente minimalista simile ad Android. Come funziona il porting?. Il porting funziona caricando l’eseguibile ufficiale ARMv7  di Let’s Golf 2  direttamente in memoria, sostituendo le chiamate Android con funzioni native della Vita e applicando patch per garantire un’esecuzione fluida. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: golf - vita - rinnegatamante - psvita

