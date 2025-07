PSVITA Dropsy VITA 1.02 | Un Avventura Punta e Clicca Fuori dal Comune

Dropsy  è un gioco che rivoluziona il classico genere point and click, offrendo un’esperienza unica e piena di cuore. Il protagonista è un clown sempre sorridente di nome Dropsy, che esplora un mondo ricco di dettagli, personaggi stravaganti e segreti misteriosi, distribuendo abbracci a destra e a manca. Installazione su PS Vita. Per giocare a Dropsy su PS Vita, è necessario fornire i propri file patched di GOG o Steam e posizionarli in: ux0:appDROP5400 Changelog. v1.01: Risolto un bug relativo ai salvataggi che poteva causare problemi.. v1.02: Aggiunti i controlli tramite joystick e il supporto per PSTV. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net