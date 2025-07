Protezione solare | il futuro è qui

Dai filtri selettivi, a quelli trasformativi, fino alla suncare ingeribile: dimenticate il classico SPF come lo conoscete oggi, perché nel mondo l'innovazione sta facendo passi da gigante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Protezione solare: il futuro è qui

Come scegliere la giusta protezione solare? La dermatologa smonta i falsi miti su abbronzatura, pelle scura e creme SPF - “ I raggi UVA e UVB penetrano nella pelle danneggiando le cellule. Possono causare fotoinvecchiamento, iperpigmentazioni, rossori, collasso della barriera cutanea e, nei casi più gravi, tumori della pelle.

La protezione solare diventa skincare: il gesto quotidiano che preserva la pelle - Tre nuovi fluidi viso SPF 50 che uniscono trattamento e difesa dai raggi UV,riscrivono le regole della skincare.

Usa, rinoceronti giocano nel fango: per loro è una protezione solare naturale - Due rinoceronti in uno zoo del Tennessee giocano nel fango, una pratica che per loro è benefica. I funzionari dello zoo di Knoxville affermano che i rinoceronti bianchi del sud, di nome Mylo e Ranger, sono nuovi allo zoo e stanno imparando a conoscere il loro nuovo habitat, che include una grande ‘piscina’ di fango.

Il futuro delle protezioni solari - Dai filtri selettivi, a quelli trasformativi, fino alla suncare ingeribile: dimenticate il classico SPF come lo conoscete oggi, perché nel mondo l'innovazione sta facendo passi da gigante ... Secondo vanityfair.it

Protezione sì, ma nel rispetto dell’ambiente - Se è importante usare i solari per evitare danni alla pelle, è altrettanto importante sceglierli attentamente tra quelli con SPF che rispettano gli ecosistemi. Scrive msn.com