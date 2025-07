Proposta di matrimonio a sorpresa | cos’è successo sul palco del Rockin’ 1000

Cesena, 28 luglio 2025 – Il secondo giorno si parte con una proposta di matrimonio. Domenica sera, nel bis di Rockin’1000, il grande concerto che vede protagonisti mille musicisti arrivati da tutto il mondo all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena per partecipare alla grande festa organizzata in occasione del decimo compleanno del progetto nato dall’idea di Fabio Zaffagnini, a scaldare il pubblico è stato un romanticissimo fuori programma: il cesenate Davide Marani, musicista e anche ‘guru’ della mega band, ha chiesto la mano alla fidanzata Giada Sbrighi, che si preparava ad assistere al concerto dalle prime file della tribuna, ignara di tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Proposta di matrimonio a sorpresa: cos’è successo sul palco del Rockin’ 1000

