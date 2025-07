Pronostico Inghilterra-Spagna femminile | Furie Rosse nella storia

Inghilterra-Spagna è la finale dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, streaming gratis e diretta tv in chiaro Ha sognato l’Italia. Lo ha fatto fino all’ultimo minuto di recupero. Poi l’Inghilterra ha pareggiato ed è passato con un rigore discutibile a pochi minuti dai tiri dagli undici metri. Ha faticato anche la Spagna contro la Germania: una rete di Bonmati, due volte pallone d’oro, ha permesso alle Furie Rosse di prendersi l’ultimo atto della manifestazione. E adesso si va per la storia. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Inghilterra-Spagna femminile: Furie Rosse nella storia

In questa notizia si parla di: inghilterra - spagna - pronostico - femminile

Calciomercato Juve, Balzarini non ha alcun dubbio: «I segnali che arrivano sono quelli di una separazione. Ha cominciato a guardarsi verso Inghilterra e Spagna» - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, le possibilità di un addio sono molto elevate! Balzarini vede quell’attaccante verso Inghilterra e Spagna.

Castellanos Lazio, futuro lontano dalla Capitale? Piace in Spagna e Inghilterra - Il Taty Castellanos potrebbe lasciare la Lazio? In biancoceleste sta bene ma è tentato dalle sirene della Liga e della Premier League Il Taty Castellanos si sta preparando per la prossima stagione, ma il suo futuro alla Lazio resta incerto.

Spagna U21 V Inghilterra U21: line-up, statistiche e anteprima - 2025-06-20 19:10:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima della partita dell’Inghilterra contro Spagna.

Il pronostico delle Azzurre per la finale di @fifaclubworldcup di stasera ? #ChelseaPSG #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi Vai su Facebook

Inghilterra - Spagna: pronostici, quote e previsioni degli esperti di scommesse; Inghilterra-Spagna: finale Euro 2025 femminile, analisi e quote scommesse; Europei femminili, il pronostico della finale Inghilterra-Spagna.

Europei femminili, il pronostico della finale Inghilterra-Spagna - A Basilea va in onda, nel pomeriggio, la finalissima tra Inghilterra e Spagna ovvero la sfida tra le campionesse continentali e quelle mondiali in carica, ovvero la rep ... corrieredellosport.it scrive

Europei femminili, Inghilterra-Spagna: i pronostici della finale dei bookie di SportItaliaBet - Europei femminili, Inghilterra e Spagna si affrontano in finale per il titolo europeo: ecco i pronostici dei bookie di SportItaliaBet. Come scrive agimeg.it