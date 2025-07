Pronostico Flamengo-Atletico Mineiro | è in arrivo la terza di fila

Flamengo-Atletico Mineiro è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì all’01:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico. Secondo, ad un punto dal Cruzeiro capolista, ma con una partita in meno rispetto al club di Belo Horizonte. Il Flamengo potenzialmente potrebbe guardare tutti dall’alto verso l’alto dopo 15 giornate di Brasileirao. Tra le squadre brasiliane che hanno preso parte al Mondiale per Club è quella che sembra aver risentito di meno delle fatiche statunitensi. Da quando si sono rituffati nel campionato, i rossoneri hanno ottenuto tre vittorie e l’unica battuta d’arresto è stata la sconfitta contro il Santos di Neymar. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Flamengo-Atletico Mineiro: è in arrivo la terza di fila

