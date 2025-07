Pronostici Flamengo-Atletico Mineiro | marcatore tiri in porta e ammoniti

Pronostici Flamengo-Atletico Mineiro: la squadra padrona di casa vuole rimanere nelle zone alte della classifica. Le nostre scelte per marcatori, tiri e ammoniti Potrebbe essere l’occasione per il sorpasso al Cruzeiro. Anche se, la capolista – avanti di un solo punto – ha un impegno semplice in casa. Ma in ogni caso, il Flamengo contro il Mineiro ha un solo obiettivo: vincere e nella peggiore delle ipotesi rimanere attaccato. E poi sfruttare il recupero per il sorpasso. (Lapresse) – Ilveggente.it Ci sono pochi dubbi su chi vincerà questa partita che si disputerà questa notte nel campionato brasiliano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

