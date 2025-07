Eliteserien e Allsvenskan, nel campionato svedese sono in programma cinque partite. Solo due invece i match nella massima serie norvegese. L’ AIK è una delle squadre svedesi che in settimana sono state impegnate nelle qualificazioni alle competizioni internazionali, in questo caso la prossima Conference League. Nel debutto europeo degli uomini di Mikkjal Kjartansson Thomassen è filato tutto liscio: Celina e Csongvai hanno regolato 2-0 gli estoni del Paide Linnameeskond, risultato che di fatto gli consente di ipotecare il passaggio al turno successivo. Non c’era modo migliore per archiviare la sconfitta subita una settimana fa in casa della capolista dell’Allsvenskan, il Mjallby, che ha rifilato il terzo k. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 27 luglio: quali sono le tre gare da “over”