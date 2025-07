Pronostici Brasileirao: ci sono due partite in programma questa sera, domenica 27 luglio, alle 21: le nostre scelte per i tiratori in porta Due partite in programma alle ore 21 nel campionato di Serie A brasiliano che ci sta tenendo compagnia in queste serate di attesa del ritorno dei massimi campionati europei. (Lapresse) – Ilveggente.it Due partite che sulla carta sono abbastanza indirizzate e che quindi, oltre i gol – dei quali vi abbiamo parlato in un altro articolo – potrebbero regalarci anche diversi tiratori in porta. Non solo tiri in porta, ma anche in generale perché sì, ci sono dei calciatori che ci provano pure dalla distanza e che magari non centrano i pali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Brasileirao: i tiratori in porta delle partite delle 21