Promuovi la Tua Musica | nella nuova compilation anche la voce di un ex detenuto simbolo di riscatto

MILANO – Dopo il successo delle precedenti edizioni e del tour nei teatri italiani, il contest “Promuovi la Tua Musica” – ideato dalla cantautrice Fanya Di Croce in collaborazione con l’etichetta Smilax Publishing – annuncia l’uscita della nuova compilation ufficiale, disponibile dal 1° agosto 2025 su tutte le principali piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music e LaFeltrinelli). Il progetto raccoglie 20 brani di altrettanti artisti emergenti, selezionati durante le tappe del tour nazionale da una giuria di professionisti del settore. Tra i protagonisti: • Etra, in gara a Sanremo Giovani 2025 • Fabio Villani, la sua voce è stata inserita nell’ultimo album della nota dj Deborah De Luca. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Promuovi la Tua Musica”: nella nuova compilation anche la voce di un ex detenuto, simbolo di riscatto

In questa notizia si parla di: promuovi - musica - compilation - voce

Promuovi la tua Musica, Caroline Pagani conquista il premio Miglior Interprete con il brano “Albergo a Ore” - ROMA – Caroline?Pagani, attrice, autrice e cantante, ha conquistato il prestigioso riconoscimento di Miglior Interprete durante la tappa romana del contest nazionale Promuovi la Tua Musica, grazie alla sua versione intensa e scenicamente coinvolgente di “Albergo a Ore”, celebre brano di Herbert Pagani.

TORNA AD ACQUAVIVA DELLE FONTI IL 19 E 20 LUGLIO LA FESTA DELLA CIPOLLA ROSSA: DUE GIORNATE TRA STAND ENOGASTRONOMICI, MUSICA E IDENTITÀ TERRITORIALE... Vai su Facebook

Voce alle Nuove Generazioni, Il primo album di canzoni in controproposta al degrado musicale; Come utilizzare la voce AI di TikTok (2025); musica e diritti umani in una playlist unica.

Audizioni “Promuovi la tua musica” a Milano, premio Compilation al ... - MILANO – Sono iniziate le audizioni di “Promuovi la tua musica” a Milano con Antonio Vandoni. Come scrive lopinionista.it