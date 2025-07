Prometteva guarigioni con l' Intelligenza artificiale arrestata santona

La donna, condannata in via definitiva a 9 anni di reclusione, si faceva chiamare "Marie" (come la scienziata Curie) e diceva di poter curare il cancro modificando il Dna tramite un server quantistico miracoloso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Prometteva guarigioni con l'Intelligenza artificiale, arrestata "santona"

In questa notizia si parla di: prometteva - guarigioni - intelligenza - artificiale

Prometteva guarigioni con Intelligenza artificiale e modifica Dna, arrestata santona - (Adnkronos) – Prometteva guarigioni grazie alla modifica del Dna. Arrestata dalla Polizia, a Lido di Ostia, una donna di 55 anni, condannata in via definitiva a 9 anni per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021.

Ostia, arrestata sedicente santona: prometteva guarigioni con modifiche del Dna - La Polizia di Stato ha arrestato, a Lido di Ostia, sul litorale di Roma, una donna di 55 anni, condannata in via definitiva a 9 anni per associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021.

La truffa della Santona dell’IA: prometteva modifiche al Dna e guarigioni miracolose. Decine di vittime, una donna è morta - Roma, 26 luglio 2025 – Arrestata la ‘ santona dell’IA ’: prometteva guarigioni miracolose attraverso la modifica del Dna.

Prometteva guarigioni con Intelligenza artificiale e modifica Dna, arrestata santona https://siciliareport.it/cronaca/prometteva-guarigioni-con-intelligenza-artificiale-e-modifica-dna-arrestata-santona/… via @Sicilia_Report Vai su X

Prometteva guarigioni con l'Intelligenza artificiale, arrestata santona; Prometteva guarigioni con Intelligenza artificiale e modifica Dna, arrestata santona; Torino, prometteva guarigioni con un finto chatbot: una donna muore, la santona dell’IA condannata a 9 anni.

La santona Carla Stagno prometteva guarigioni con l'intelligenza artificiale "Marie": condannata a 9 anni di reclusione - Diceva di poter curare il cancro e altre malattie modificando il Dna con l’intelligenza artificiale di un server quantistico miracoloso, battezzato "Marie", come la scienziata Curie, la santona arrest ... Da msn.com

Carla Stagno, arrestata la santona hi-tech: "guariva" il cancro con l'intelligenza artificiale. «Sono la reincarnazione di Marie Curie» - Millantava di essere la reincarnazione di Marie Curie, premio Nobel per la fisica, e di operare con l'intelligenza artificiale di un server quantistico miracoloso, attraverso il quale ... Secondo ilmessaggero.it