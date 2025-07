Programmi TV domenica 27 luglio 2025 | film fiction e intrattenimento per tutti i gusti

Fiction italiane, soap, film cult, varietà e documentari in onda su Rai, Mediaset e altri canali principali nella serata di domenica 27 luglio 2025. La prima serata televisiva di domenica 27 luglio 2025 si annuncia ricca e variegata, tra fiction italiane, prime visioni internazionali, film cult, varietà e approfondimenti giornalistici. Le principali emittenti offrono un ventaglio di proposte pensate per ogni tipo di spettatore, dagli appassionati di crime ai fan della commedia italiana, dai curiosi di storia ai fedelissimi delle soap opera. Dai canali Rai a quelli Mediaset, passando per La7, Nove e le reti tematiche come Iris, Rai Movie e Cine34, il palinsesto tiene conto della voglia di intrattenimento estivo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV domenica 27 luglio 2025: film, fiction e intrattenimento per tutti i gusti

In questa notizia si parla di: domenica - luglio - film - fiction

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025 - Rapporti sempre più tesi nella decima puntata de La Notte nel Cuore, in onda in prima serata su Canale 5 domenica 27 luglio 2025.

Gianna Nannini domenica 6 luglio a Villa Manin di Codroipo - Tutto pronto nello splendido contesto di Villa Manin di Codroipo (Ud) per il grande ritorno in Friuli Venezia Giulia di Gianna Nannini, la rocker più amata della musica italiana.

Musei Civici Velletri. In occasione del 70° anniversario dal ritrovamento del sarcofago di Ercole due eventi previsti per Sabato 12 e Domenica 13 Luglio - Cronache Cittadine VELLETRI – In occasione del 70° anniversario dal ritrovamento del sarcofago di Ercole avvenuto il 10 Luglio del 1955, i L'articolo Musei Civici Velletri.

Stasera in TV domenica 20 luglio 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata Vai su Facebook

Stasera in TV – Guida alla prima serata di domenica 20 luglio; Cinema all’aperto all’Arena Argentina Catania: il programma di luglio; “Innocence” le trame del 26 e 27 luglio 2025.

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 27 Luglio, in prima serata - Stasera in TV, Domenica 27 Luglio 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in c ... Si legge su comingsoon.it

Tata giramondo - Missione Sudafrica: Oggi pomeriggio su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare - Oggi, domenica 27 luglio 2025, a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5 sarà il film Tata giramondo - Lo riporta comingsoon.it