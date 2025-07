C’è la data del primo appuntamento ufficiale della stagione: i biancorossi scendono in campo al Curi domenica 17 agosto. Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per la Coppa Italia 20252026: nel primo turno eliminatorio il Perugia affronterĂ il Pontedera dell’ex allenatore biancorosso Leonardo Menichini. CuriositĂ : con il Pontedera il Grifo ha chiuso la stagione scorsa nel match del Curi. La gara è in programma domenica 17 agosto allo stadio “Renato Curi” con fischio di inizio alle 18. Chi supera il turno affronterĂ la vincente di Latina-Gubbio. Il primo turno eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta; otterranno la qualificazione al turno successivo le societĂ che avranno segnato il maggior numero di reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Programma. Il debutto in Coppa Italia è al Renato Curi . I biancorossi sfidano il Pontedera il 17 agosto