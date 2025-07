Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si prepara a un anno ricco di novità , con una vasta gamma di produzioni che spaziano tra film, serie animate e show televisivi. La stagione 2025 rappresenta un momento di consolidamento e innovazione per il franchise, dopo alcuni anni caratterizzati da alti e bassi. Questo articolo analizza le principali uscite già avvenute e quelle ancora in programma, evidenziando come l’MCU continui a evolversi e ad ampliare il proprio universo narrativo. le uscite principali del MCU nel 2025. Nel corso del 2025 sono stati rilasciati numerosi titoli di rilievo. Tra le produzioni più attese figurano serie animate, come Your Friendly Neighborhood Spider-Man, revival di successi televisivi come Daredevil: Born Again, oltre a grandi film cinematografici quali I Fantastici Quattro: I primi passi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Progetti marvel in arrivo nel 2025