Il loro arrivo è attesissimo ma ci sarà ancora da attendere. Primark, colosso irlandese specializzato nella vendita di abbigliamento e non solo, sta lavorando per l’accordo commerciale con chi oggi detiene la proprietà dell’ex Carrefour dell’Aspio di Camerano per mettere radici in quella struttura dismessa da anni. Il clamore suscitato alla notizia data in esclusiva dal Carlino, ormai datata alcuni mesi, la dice lunga sulla grande attesa appunto che c’è per lo shopping e non solo. I tempi però si allungano per questioni burocratiche e di pendenze legate alle precedenti proprietà da cui dipende anche la divisione del maxi spazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primark e Zara insieme. Dal centro alla periferia: spostamento confermato nell’area ex Carrefour