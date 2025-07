Prima uscita stagionale con la Nazionale U21 di San Marino Doppietta Pergolettese | Siamo già squadra Ora gli ultimi innesti

Prima uscita stagionale della Pergolettese che ieri mattina ha affrontato la Nazionale under 21 Sammarinese. Il match ha chiuso la settimana di ritiro dei gialloblĂą a San Marino dove i ragazzi di patron Max Marinelli hanno lavorato in strutture all’avanguardia. Il match è terminato con la vittoria della Pergo che è andata in rete nei primi 45’ di gioco con il centrocampista Careccia, quindi a inizio ripresa è arrivato il raddoppio siglato dal giovane Roversi. Mister Giacomo Curioni ha proposto il modulo offensivo 4-3-3 che ha fatto subito intravedere compattezza ed equilibrio tra reparti con i nuovi Padalino, Bane, Antolini, Tremolada, Ferrandino e Corti che si sono ben comportati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima uscita stagionale con la Nazionale U21 di San Marino. Doppietta Pergolettese: "Siamo giĂ squadra. Ora gli ultimi innesti»

All'Enea Stadion di Poznan il Legia Warszawa batte per 1-2 il Lech, aggiudicandosi la sua sesta SuperPuchar Polski. Partita messa in ghiaccio già nel primo tempo, grazie alle reti di Wszolek e Shkurin.

