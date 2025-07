Prima squalificato poi riammesso Martinenghi suda freddo ai mondiali di nuoto | Ridatemi i due anni di vita che ho perso…

Quello di Singapore è stato un Mondiale iniziato col cuore in gola, ma che ha poi regalato emozioni d’argento. L’Italia del nuoto è uscita vincitrice dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella 4Ă—100 stile libero maschile. Ma l’inizio della rassegna mondiale non è stato privo di colpi di scena. A viverli sulla propria pelle è stato Nicolò Martinenghi, protagonista di un momento di tensione in semifinale: squalificato per una presunta «gambata a delfino», è stato poi riammesso vincendo il ricorso. E l’Italia ha potuto tirare un sospiro di sollievo. «Ridatemi i due anni di vita che ho perso. 🔗 Leggi su Open.online