PRIMA PAGINA – Anziani soli in città svuotate | l’altra faccia dell’estate italiana

Chi resta in città si trova a fare i conti con farmacie e negozi chiusi e scarsa reperibilità anche di beni primari L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - PRIMA PAGINA – Anziani soli in città svuotate: l’altra faccia dell’estate italiana

In questa notizia si parla di: città - prima - pagina - anziani

Starbase, cos’è la prima città fondata da Elon Musk e quali sono i rischi per l’ambiente - Un'ex comunità costiera texana si trasforma nella prima città aziendale a guida SpaceX. Oltre la metà dei suoi 283 residenti sono dipendenti.

Prima l’incidente, poi la fuga e la rissa: panico in centro città - Tempo di lettura: < 1 minuto Un ciclista che percorre la carreggiata, un’automobile che transita e rischia di investirlo ma poi continua la sua corsa e succede il panico.

Quaranta volti di una città. La prima mostra di cover The Aretiner - Sabato 10 maggio, dalle ore 18, presso la galleria d’arte indipendente Sottofondo Studio (Via Garibaldi 136A) sarà inaugurata la prima mostra di cover The Aretiner, dal titolo Quaranta volti di una città.

Tg Mattino, Prima Pagina - rassegna stampa Trg, lunedi 14 luglio Vai su Facebook

Sede estiva Centro Anziani dedicata a Maria Grazia Veltraino Flaviani; Firenze città capoluogo di regione col più alto numero di centenari in rapporto alla popolazione; Sole 24 ore, Trapani e Palermo fra le ultime nelle graduatorie sulla qualità della vita di anziani e bambini.