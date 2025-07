Prima l’ha colpito con l’ascia e poi gli ha dato fuoco mentre era ancora vivo | prete rischia l’ergastolo L’arcivescovo | Non ho parole né giustificazioni sono sconvolto

Prima i colpi d’ascia alla testa, poi le fiamme per cancellare le tracce. Orrore in Polonia, dove un prete di 60 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso con “particolare crudeltà ” un senzatetto di 68 anni. Si tratta di Miros?aw M., arrestato e accusato di omicidio con particolare crudeltĂ per l’omicidio di Anatol Cz.. L’Arcivescovo di Varsavia, Adrian Galbas, ha reagito con sgomento e fermezza, chiedendo immediatamente al Vaticano di ridurre allo stato laicale il sacerdote, la massima pena prevista dal diritto canonico. Secondo la ricostruzione fornita da Aneta GĂł?d?, portavoce della Procura distrettuale di Radom, la terribile violenza si è consumata nella tarda serata di giovedì 24 luglio in Polonia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Prima l’ha colpito con l’ascia e poi gli ha dato fuoco mentre era ancora vivo”: prete rischia l’ergastolo. L’arcivescovo: “Non ho parole nĂ© giustificazioni, sono sconvolto”

Un prete uccide un uomo dopo una lite: «Prima l'ha colpito con l'ascia e poi gli ha dato fuoco mentre era ancora vivo» Vai su X

Una vicenda atroce che ha scioccato profondamente l’opinione pubblica. Un parroco ha colpito un senzatetto con un’ascia e lo ha bruciato vivo in strada dopo una lite per questioni abitative legate a una donazione. La vittima è morta per le ustioni riportate. Vai su Facebook

Un prete uccide un uomo dopo una lite: «Prima l'ha colpito con l'ascia e poi gli ha dato fuoco mentre era ancora vivo» - Dramma in Polonia: un parroco della diocesi di Varsavia ha ucciso un senzatetto. Lo riporta msn.com

Parroco litiga col senzatetto, lo colpisce con un’ascia e lo brucia vivo in strada: orrore in Polonia - Secondo quanto ricostruito, il sacerdote si era impegnato a fornire assistenza a vita al 68enne in cambio di una donazione immobiliare ma tra i due sarebbero ... Come scrive fanpage.it