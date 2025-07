Prima Categoria Riecco il Loreto del triplete Rinforzato rinvigorito e carico

Conferme, ma anche volti nuovi nel Loreto che verr√†, neopromosso in Prima Categoria. Il Cs Loreto dopo aver confermato gran parte della rosa che nella passata stagione ha dominato la Seconda Categoria aggiudicandosi campionato, Coppa e titolo regionale (sono rimasti i vari Andrea Capitanelli, Francesco Capitanelli, Cristian Carrassi, Lorenzo Castellani, Giovanni De Pasquale, Jozef Damian Gleboki, Alessandro Mascia, Marco Ottaviani, Lorenzo Pigliacampo, Marco Pizzichini, Filippo Santarelli, Lorenzo Sarti, Federico Scalella, Luca Staffolani, Diego Stoppini e Yaropolk Voytyuk) ha iniziato a muoversi nel mercato inserendo tre volti nuovi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Riecco il Loreto del "triplete¬Ľ. Rinforzato, rinvigorito e carico

In questa notizia si parla di: categoria - loreto - prima - riecco

Prima Categoria. Riecco il Loreto del triplete¬Ľ. Rinforzato, rinvigorito e carico.

Prima Categoria. Riecco il Loreto del "triplete». Rinforzato, rinvigorito e carico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

Loreto trionfa in Coppa Marche e conquista la Prima Categoria - Il Loreto vince la Coppa Marche e festeggia la promozione in Prima Categoria, battendo il Ripe San Ginesio in finale. Come scrive ilrestodelcarlino.it