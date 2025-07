Previsioni meteo per Avellino – Domenica 27 luglio 2025

Ad Avellino, domenica 27 luglio 2025, si prevedono cieli per lo più poco nuvolosi per l’intera giornata, senza rischio di precipitazioni.Le temperature oscilleranno tra una minima di 18?°C e una massima di 28?°C. La quota dello zero termico sarà attestata intorno ai 4.228 metri.I venti saranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

