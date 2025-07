Previsioni meteo arriva la pioggia | allerta gialla a Livorno e in tutta la Toscana lunedì 28 luglio

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, lunedì 28 luglio, a Livorno e in tutta la Toscana. Secondo le previsioni, le.

