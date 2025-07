Presidente riconosca lo Stato di Palestina | il pressing di 34 ex ambasciatori italiani a Giorgia Meloni

Trentaquattro ex ambasciatori italiani in pensione, tra cui figure di spicco come Pasquale Ferrara, Pasquale Quito Terracciano, Ferdinando Nelli Feroci, Stefano Stefanini, Rocco Cangelosi, hanno scritto e indirizzato una lettera aperta alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo un’azione diplomatica immediata: il riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina. Un atto definito di «altissimo significato politico» e tutt’altro che «meramente simbolico», che i firmatari indicano come il primo passo per rilanciare con serietà la prospettiva dei due Stati. Nel documento, i diplomatici sottolineano che «ci sono momenti nella storia in cui non sono più possibili ambiguità né collocazioni intermedie. 🔗 Leggi su Open.online

