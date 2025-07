Premio Lunezia da sold out La regina è Rita Pavone Il sindaco | Lei è il mio idolo

Il trentennale del Premio Lunezia non poteva andare meglio di così, con piazza Gramsci stracolma di gente e un parterre di big e stelle nascenti. Quella di venerdì sera è stata l’ennesima festa memorabile, anche per i premi assegnati. Regina indiscussa Rita Pavone, vincitrice del premio alla carriera per il valore musical-letterario delle sue opere. "Rita – recita la motivazione letta dal patron Stefano De Martino, co-conduttore insieme a Riccardo Benini – è molto più di una voce: è un fenomeno intergenerazionale: una costellazione viva nel firmamento della musica italiana e internazionale. Dalla ’Zanzara di Torino’ a icona planetaria del pop, ha attraversato decenni, lingue e stili con un’energia ineguagliabile senza mai smarrire l’identità profonda di una ragazza con cuore ardente e grinta autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Lunezia da sold out. La regina è Rita Pavone. Il sindaco: "Lei è il mio idolo"

