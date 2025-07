Premi di laurea a Torino e in Piemonte | chi sono i 1.353 studenti che ricevono in tutto 2,5 milioni di euro

In questi giorni, 1.353 studenti delle università piemontesi, tra cui quella di Torino, stanno ricevendo il premio di laurea Edisu sui loro conti correnti. Si tratta del riconoscimento economico che l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario dà a chi, tra coloro che nell’ultimo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Basta coriandoli e fumogeni, è tempo di bolle di sapone: i festeggiamenti post-laurea sono green al Politecnico di Torino - Festeggiamenti sì, ma eco-friendly. Per ridurre un grande impatto ambientale, spesso, basta un piccolo gesto: è questa la filosofia sposata da Città di Torino, Amiat Gruppo Iren e Politecnico che, dall'ultima sessione di laurea, promuovono festeggiamenti ecosostenibili.

