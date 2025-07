Povertà da vacanza Codici denuncia | Tanti italiani non partono per ragioni economiche o si indebitano

L’88% dei cittadini sceglie una meta italiana per le ferie. Ma c’è una grande fetta di persone che, pur lavorando, non possono partire per ragioni economiche, o si indebitano: è il fenomeno della povertà da vacanza La meta preferita degli italiani per le vacanze estive si conferma l’Italia: 9 su dieci, cioè l’88%, ha prenotato in città di mare, mentre l’altro 12% andrà all’estero. Una spesa per i consumatori, dunque un guadagno per le strutture ricettive, di 41,3 miliardi di euro. – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

