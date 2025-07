Potenza infermiera aggredita da immigrato | l' ultimo orrore

La Uil Fpl denuncia l’aggressione di un’infermiera del 118 all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio (Potenza). Il 118 di Genzano di Lucania era intervenuto nella struttura dopo la segnalazione del tentato suicidio di uno degli ospiti. «All’arrivo l’infermiera si è trovata in una situazione altamente critica, e durante il soccorso è stata oggetto di gravi minacce verbali e intimidazioni fisiche da parte di alcuni ospiti del centro, che impugnavano un oggetto tagliente presumibilmente utilizzato per compiere atti di autolesionismo». L'intervento delle Forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

