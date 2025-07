Portici comitato scientifico Orioli guiderà la task force

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano a Palazzo. Come nel caso di Valentina Orioli con Bologna e, soprattutto, con i portici. Tornata a concentrarsi da qualche mese esclusivamente sul proprio lavoro di insegnate per l’Alma Mater, dopo le dimissioni choc dal ruolo di assessora alla Mobilità (fu anche assessora all’Urbanistica e vicesindaca con Virginio Merola) arrivate dal palco di Casalecchio durante la presentazione del progetto per la linea blu del tram a metà dicembre, Orioli si occuperò della promozione e della valorizzazione dei portici, memore del corposo lavoro fatto durante il mandato da assessore per la candidatura a patrimonio dell’umanità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Portici, comitato scientifico. Orioli guiderà la task force

