Ponte sullo Stretto e spese militari nuovo corteo contro l' infrastruttura | Vogliamo l' acqua no la guerra

Ponte sullo Stretto e spese militari nuovo corteo contro l' infrastruttura

Da una parte l'ennesimo annuncio del ministro Matteo Salvini che ha spostato ad agosto il voto del Cipess sul progetto definitivo per il Ponte, dall'altra il fronte del no che non arretra.Ieri a Casa Cariddi, sede del Comitato No Ponte Capo Peloro, l'incontro con Anna Giordano, una vita spesa per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ponte sullo Stretto, l'ad Ciucci: "Massimizzare le ricadute economiche su territorio" - Nel corso di un incontro tra la sindaca di Villa San Giovanni, Giusi Caminiti e l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, tenutosi presso la sede del Comune di Villa San Giovanni è intervenuto, da remoto, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

Matteo Salvini: Massima attenzione al progetto del ponte sullo Stretto di Messina - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini è intervenuto, da remoto, ad un incontro tra la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, svoltosi in Comune.

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza - Sedici articoli, un cantiere aperto su carta: la bozza del decreto Infrastrutture 2025  si muove tra grandi opere e piccoli colpi di scalpello normativo.

Il ponte sullo stretto come emblema del "defence washing" secondo @LionelRALaurent @business (Il piano del governo #Meloni è di contabilizzarlo nell'1,5 per cento di spese per la sicurezza che compongono il 1,5+3,5= 5 per cento di spese militari Nato) Vai su X

Il governo conferma l’ambizioso tentativo di far rientrare le spese per il ponte sullo Stretto di Messina tra quelle militari previste nel nuovo obiettivo Nato del 5% del Pil entro il 2035 Vai su Facebook

Cosa succede se il governo fa rientrare il Ponte sullo Stretto nelle spese militari e perché è “una furbata” - Il governo ha ammesso in Parlamento il progetto di trasformare il Ponte sullo Stretto in opera militare, in modo da far rientrare le spese dell'infrastruttura ... fanpage.it scrive

Spese militari, tutto fa brodo: "La diga di Genova serve per il 5% del Pil" - Dopo il Ponte sullo Stretto tocca all'infrastruttura simbolo del Pnrr. Lo riporta affaritaliani.it