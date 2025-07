Ponte Bailey sul Foenna Raccolti 334mila euro 170 imprese coinvolte

"Ci hanno dato dei matti. ma tutti insieme abbiamo risolto il problema". Non le manda a dire il sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi, annunciando la conclusione del bando per contribuire alla realizzazione del ponte Bailey sul Foenna, che accoglierà il transito dei mezzi mentre la struttura principale sarà consolidata. L’appello alle imprese ha avuto una risposta elevata e all’altezza della sfida: 170 attività , per lo più torritesi ma anche dei Comuni limitrofi, hanno partecipato con un contributo complessivo di 334mila euro. Un contributo che consentirà anche di "allestire lungo la strada – annuncia il Comune – un doppio pannello led pubblicitario, che le aziende aderenti al progetto avranno in uso gratuito per tre anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte Bailey sul Foenna. Raccolti 334mila euro, 170 imprese coinvolte

