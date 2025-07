Pomigliano | un morto e due feriti in strada ipotesi rissa nella notte

Un 51enne serbo è morto a Pomigliano d'Arco (Napoli) e altri due stranieri sono stati soccorsi; sarebbero stati coinvolti in una rissa, indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rissa nel Napoletano, un morto e due feriti - Un cittadino serbo, di 51 anni, è morto per le percosse subito durante una rissa in strada a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Si legge su ansa.it