Pomigliano | trovato cadavere in strada tra via Leopardi e via Trieste

POMIGLIANO D’ARCO – Il cadavere di un uomo di giovane età è stato rinvenuto questa mattina tra via Leopardi e via Trieste a Pomigliano. Sulla sua identità e sui motivi del decesso per non si hanno notizie, probabilmente l’uomo è di origine straniera. Sul posto i carabinieri. La zona è chiusa al traffico. Il rinvenimento risale alle 4 della notta. L'articolo proviene da PRIMACAMPANIA. 🔗 Leggi su Primacampania.it

